POL-RE: Herten: Kind bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Dorsten Unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses an der Straße Schloss. Über diesen Weg verschafften sie sich am Montag zwischen 15:00 Uhr und 19:40 Uhr Zutritt zum Wohnhaus. Die Einbrecher durchsuchten und durchwühlten die Räume. Mit Schmuck, Uhren und Parfüm flüchteten sie in unbekannte Richtung. Recklinghausen Über die Notausgangstür ...

