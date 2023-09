Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schüsse bei Hochzeitskorso sorgen für Polizeieinsatz: 32-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel:

Mehrere aus einer Schreckschusswaffe abgefeuerte Schüsse bei einem Hochzeitskorso sorgten am gestrigen Sonntagabend in Kassel für einen Polizeieinsatz. Gegen 18:40 Uhr hatten besorgte Passanten gemeldet, dass im Bereich der Kasseler Orangerie aus dem Fenster eines fahrenden Autos mehrere Schüsse mit einer Pistole abgegeben worden waren. Sofort wurde eine größere Fahndung mit zahlreichen Polizeistreifen nach dem beschriebenen Pkw eingeleitet, der mit weiteren Fahrzeugen als Kolonne in Richtung Damaschkebrücke unterwegs war. Die Fahndung führte dazu, dass die Polizisten den Hochzeitskorso mit insgesamt 16 Fahrzeugen kurze Zeit später auf der Frankfurter Straße ausmachen und oberhalb des Weinbergs stoppen konnten. Bei den anschließenden Kontrollen der Beteiligten fanden die Beamten eine Schreckschusspistole sowie Munition und stellten beides sicher. Bei dem mutmaßlichen Schützen handelte es sich um einen 32-jährigen Mann aus Kassel, der am Steuer eines Mercedes unterwegs war. Gegenüber den Polizisten räumte er ein, dass er mehrere Schüsse aus dem Pkw abgegeben hatte. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Darüber hinaus war der Tatverdächtige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins, weshalb nun zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt wird. Auch für die 26-jährige Halterin des Mercedes, die als Beifahrerin neben dem 32-Jährigen saß, hat die Fahrt nun ein Strafverfahren wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Folge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell