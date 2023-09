POL-KS: Landkreis Kassel: Vermisster 73- jähriger wieder wohlbehalten zurück

Kassel (ots) - Kassel: Zu gleich zwei Polizeieinsätzen, die für größeres Aufsehen in der Bevölkerung sorgten, kam es am heutigen Donnerstagnachmittag in Kassel. In einem Fall musste die Polizei am Friedrichsplatz einen offenbar psychisch kranken Mann im Besitz eines Messers festnehmen, im anderen Fall war die Polizei in der Ysenburgstraße zur Festnahme eines ...

mehr