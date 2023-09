Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufmerksamer Zeuge verhilft Polizei zur Festnahme von Fahrraddieb: Verdächtiger nach Ermittlungen der "BAO Mars" in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Bettenhausen: Eine weitere Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebs und die darauffolgende richterliche Anordnung der Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen sind das Ergebnis der fortgesetzten täterorientierten Ermittlungen von der "BAO Mars" der Kasseler Polizei und der Staatsanwaltschaft Kassel. Die Festnahme des 29-Jährigen war der Polizei am Dienstagnachmittag dank eines aufmerksamen Zeugen gelungen. Da der Tatverdächtige, der deutscher Staatsangehöriger ist und derzeit keinen festen Wohnsitz hat, erst Anfang September aus der Haft entlassen worden war und nun wieder wegen Drogendelikten und Fahrraddiebstahls auffällig wurde, beantragte die Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft gegen ihn. Der 29-Jährige wurde daraufhin am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Haft.

Zu der Festnahme des 29-Jährigen war es am Dienstag, gegen 17:15 Uhr, im Ölmühlenweg in Kassel gekommen. Ein Zeuge hatte dort zufällig das erst kurz zuvor gestohlene E-Bike eines Bekannten wiederentdeckt, mit dem der 29-Jährige unterwegs war. Die von dem Zeugen alarmierte Streife des Polizeireviers Ost konnte den Tatverdächtigen nach kurzer Verfolgung festnehmen, nachdem dieser versucht hatte, zu Fuß zu flüchten. Auch das gestohlene E-Bike im Wert von ca. 4.000 Euro fanden die Beamten in der Nähe und stellten es sicher. Das Rad war am Mittag desselben Tages aus einem Haus in der Leipziger Straße gestohlen worden. Der Tatverdacht richtet sich nun gegen den 29-Jährigen. Die Ermittlungen der BAO Mars gegen ihn dauern an.

Weitere Informationen zur BAO Mars, die bei der Kasseler Polizei zur Bekämpfung von signifikanten Anstiegen in verschiedenen Deliktsbereichen wie dem Fahrraddiebstahl eingerichtet wurde, finden Sie auf der Internetseite der Polizei Hessen unter: https://k.polizei.hessen.de/514185577.

