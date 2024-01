Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zeugen nach Belästigung gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Gesucht wird ein Mann, der einem Mädchen am Dienstag in einem Bus näher gekommen sein soll. Während der Fahrt habe er die 14-Jährige mit dem Arm im Brustbereich berührt. Er soll direkt neben ihr gestanden haben.

Hier die Personenbeschreibung:

30-40 Jahre alt -normale Statur -kurze schwarze Haare -schwarzer Vollbart -beige braune Jogginghose -rote Winterjacke -schwarze Turnschuhe

Die Beteiligten waren gegen 13.30 Uhr in der Linie 243, in Richtung Herten-Mitte unterwegs. In Herten-Mitte sind dann beide ausgestiegen.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell