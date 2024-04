Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240405.1 Itzehoe/Wacken: Taschendiebe in Supermärkten unterwegs

Itzehoe/Wacken (ots)

Am Donnerstag (4.04.24) wurden um die Mittagszeit zwei Supermarktkundinnen bestohlen. Eine 80jährige Kundin aus Krempe tätigte ihre Einkäufe um 12.30Uhr in der Carl-Zeiss-Straße Itzehoe. Während des Einkaufes bemerkte sie den Verlust ihrer Geldbörse, welche sie in ihrer Handtasche mitführte. Es fehlen nunmehr persönliche Papiere, eine EC-Karte und ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag. Eine 85jährige Kundin aus Wacken bemerkte gegen 11.30 Uhr im Kassenbereich eines Supermarktes in der Straße Gehrn in Wacken, dass ihre Geldbörse ebenfalls aus der Handtasche gestohlen wurde. In dieser befanden sich persönliche Ausweispapiere, eine EC-Karte und ein dreistelliger Bargeldbetrag. Die Polizei bittet aus gegebenem Anlass um erhöhte Aufmerksamkeit beim Transport von Wertsachen während der Einkäufe.

