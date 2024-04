Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240405.1 Itzehoe: Verkehrssicherheitsbericht 2023 der Polizeidirektion Itzehoe für den Kreis Steinburg

Im Jahr 2023 haben sich auf den Straßen im Kreis Steinburg 3.239 (2022: 2.911) Verkehrsunfälle ereignet. Von diesen hat die Polizei 695 aufgenommen und ausgewertet. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle ist im vergangenen Jahr demnach um 11,3 Prozent gestiegen, landesweit war ein Plus von 6,6 Prozent zu verzeichnen.

Verletzte Personen

Die Zahl der Verletzten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Prozent erhöht. Es wurden 544 (2022: 500) Personen verletzt, davon 79 (Vorjahr 90) schwer und 465 (410) leicht. Sechs Menschen erlitten 2023 tödliche Verletzungen.

Unfallverursacher / Unfallbeteiligung

Die Zahl der durch junge Fahrer, Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren, verursachten Verkehrsunfälle ist um 22,4 Prozent angestiegen. Waren in 2022 noch 76 junge Leute die Unfallverursacher, so waren es in 2023 93. An 203 Unfällen waren Senioren ab 65 Jahren beteiligt, in 130 Fällen waren sie die Verursacher. Damit haben Senioren annähernd zwei Drittel der Unfälle unter Beteiligung von Senioren auch selbst verursacht. Anders als bei den jüngeren Verkehrsteilnehmern spielte bei ihnen nicht die unangepasste Geschwindigkeit eine herausragende Rolle, sondern die Vorfahrtmissachtung, gefolgt von möglicher mangelnder Verkehrstüchtigkeit.

Unfälle mit motorisierten Zweirädern

Die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung motorisierter Zweiräder (2022: 63, 2023: 59) ist gesunken, ebenso die Zahl der bei diesen Unglücken Verletzten- von 61 auf 58 Personen (Fahrer und Mitfahrer). Es erlitten 43 motorisierte Zweiradfahrer leichte und 15 schwere Verletzungen. Im Jahr 2023 kamen zwei Biker auf den Straßen im Kreis Steinburg ums Leben! Radfahrer 2023 war die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Radfahrern erfreulicherweise rückläufig. Die Polizei nahm 134 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radlern auf. Im Vergleich zum Jahr 2022 (169) macht dies einen Rückgang von 5,9 Prozent aus. 19 (2022: 31) Radfahrer wurden dabei schwer und 128 (130) leicht verletzt, zwei Radfahrer kamen im Kreis Steinburg ums Leben. An 58 Verkehrsunfällen waren Pedelecs beteiligt, im Jahr 2022 waren es 52, was einen Anstieg um 11,5 Prozent bedeutet. Das Gros (13) der verunfallten Pedelec-Fahrer war 55 bis unter 65 Jahre alt. Neun Verunglückte waren 80 Jahre alt und älter.

Unfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss Die Zahl der Alkoholunfälle belief sich 2023 auf insgesamt 60. Demgegenüber deckte die Polizei bei Kontrollen 83 sogenannte folgenlose Trunkenheitsfahrten auf. Die Drogenunfälle (10) und die unter Alkoholeinfluss ereigneten sich schwerpunktmäßig am Wochenende. Ob und inwieweit sich die beabsichtigte Freigabe von Cannabis auf die Entwicklung dieser Verkehrsunfallursache auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Verkehrsüberwachung

Die meisten Ordnungswidrigkeiten werden für die Landkreise Steinburg und Dithmarschen gemeinsam erfasst. Die Polizei hat in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen in 2023 49.072 Ordnungswidrigkeiten schriftlich geahndet. Demnach wurde etwa alle 11 Minuten im Bereich der Polizeidirektion Itzehoe ein Verkehrsverstoß registriert. In den Kreisen Steinburg und Dithmarschen hat die Polizei 39.217 Verkehrsteilnehmer wegen Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit festgestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die kommunalen Geschwindigkeits-Messtrupps notierten zudem 37.172 Geschwindigkeitssünder im Kreis Steinburg und 33.155 im Kreis Dithmarschen. Damit ist im Bereich der Polizeidirektion Itzehoe im vergangenen Jahr durchschnittlich alle fünf Minuten ein Fahrzeugführer wegen Nichteinhaltens der zulässigen Geschwindigkeit aufgefallen.

Bei einer Vielzahl der Verkehrsunfälle sind Fahrzeuge aus "ungeklärter Ursache" von der Fahrbahn abgekommen oder mit dem Gegenverkehr kollidiert. Dabei liegt die Vermutung nahe, dass die Unfallfahrer in ihrer Aufmerksamkeit abgelenkt waren, sei es durch die Benutzung von Handys oder durch die Bedienung anderer Geräte der Kommunikations-, Informations- oder Unterhaltungselektronik. Deshalb hat die Polizei einen weiteren Schwerpunkt auf die Bekämpfung der Verkehrsdelikte rund um das Thema Ablenkung gelegt. Im Jahr 2023 waren es 1.060 Fahrzeugführer, die während der Bedienung von Mobiltelefonen und ähnlichen Geräten auffielen und 100 Euro zahlen mussten. Die Polizeidirektion Itzehoe ist auch künftig bestrebt, die Verkehrssicherheit mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu erhalten und nach Möglichkeit zu erhöhen. Aus Sicht der Polizeidirektion bleibt es unverzichtbar, das positive Verkehrsverhalten und ein rücksichtsvolles Miteinander zu fördern und im Engagement für mehr Verkehrssicherheit nicht nachzulassen.

