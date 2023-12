Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in die Carl-Benscheidt-Realschule in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Bereits im Zeitraum vom 08.12.2023, gegen 17.00 Uhr, bis zum 11.12.2023, gegen 04:45 Uhr, kommt es zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl in die Carl-Benscheidt-Realschule in Alfeld. Hierbei verschaffen sich derzeit unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Kellerfensters auf der Gebäuderückseite Zugang zu der Schule. Aus einem Kellerraum werden motorisierte Gartengeräte entwendet. Weiterhin versuchen der oder die Täter ein weiteres Fenster auf der Gebäuderückseite im Erdgeschoss aufzuhebeln, um sich zu einem anderen Gebäudeteil der Schule Zugang zu verschaffen. Als dieses scheitert, wird das Fenster eingeschlagen und so erneut in die Schule gelangt. In dem Tatobjekt versuchen die Unbekannten anschließend mehrere Innentüren aufzuhebeln, was jedoch misslingt, so dass die Schule ohne weiteres Diebesgut wieder verlassen wird. Der Gesamtschaden wird vorerst auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

