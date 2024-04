Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ostereinbrüche

Fahrzeuge beschädigt und aufgebrochen

Letmathe (ots)

Einbrüche um Ostern

Am späten Sonntagnachmittag schlugen unbekannte Täter mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür zu einem Einfamilienhaus an der Rotehausstraße in der Grürmannsheide ein. Die Räume wurden durchsucht und Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Zudem hebelten Unbekannte die Tür zu einem Wohnhaus an der Anne-Frank-Straße zwischen Samstagmorgen und Montagmittag auf. Auch hier wurden Bargeld und Wertgegenstände entwendet, die Kriminalpolizei ermittelt. In beiden Fällen nimmt die Polizei Letmathe Ihre Hinweise unter 02374 91990 entgegen.

Fahrzeuge aufgebrochen

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag wurden zwei Autos aufgebrochen und Gegenstände aus diesen entwendet. Die Tatorte lagen hier an der Brabeckstraße und an der Theodor-Hürth-Straße. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiwache in Letmathe unter 02374 91990.

Autos beschädigt

Zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr, wurden zwei Pkw an der Schwerter Straße durch Unbekannt beschädigt. In beiden Fällen wurden hierbei die Außenspiegel beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Ihre Hinweise entgegen.

(lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell