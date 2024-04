Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher, Taschendiebe, Parfüm-Dieb, unter Drogen am Steuer

Iserlohn (ots)

Am Sonntagnachmittag, zwischen 12 und 17.45 Uhr, ist ein Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wallstraße eingebrochen. Er brach eine Balkontür auf, durchwühlte Möbel und verschwand schließlich mit einem HP Laptop, einem Sony Ericsson Xperia 1 sowie zwei Jacques Lemans Uhren. Die Polizei sicherte Spuren.

Unbekannte sind am langen Osterwochenende in das Rathaus am Schillerplatz eingedrungen. In der Kantine wurde eine Zugangstür aufgebrochen. Dort packte der Täter Lebensmittel sowie ein Festnetztelefon ein und flüchtete. Einen weiteren Einbruch gab es in eine Zahnarztpraxis am Alten Rathausplatz. Der Einbrecher kletterte über ein Gerüst an der Außenseite des Gebäudes. Angaben zur möglichen Beute waren bei der Anzeigenaufnahme nicht möglich. An der Corunna-Straße wurde ebenfalls während des langen Oster-Wochenendes ein Baustellen-Bürocontainer aufgebrochen und ein Schlüssel gestohlen. An der Gartenstraße sind Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagmorgen in ein Bürogebäude eingebrochen. Sie versuchten, Schränke aufzubrechen. Das misslang, weshalb nach der ersten Sichtung nichts gestohlen wurde. Die Polizei nahm in allen Fällen Anzeigen auf und sicherten, soweit vorhanden, Spuren.

An der Walstraße wurden zwischen Ostermontagabend und heute Morgen an zwei Fahrzeugen jeweils zwei Reifen zerstochen.

Einbrecher haben sich die vollen Läden am Donnerstag zu Nutze gemacht: Gegen 11.40 Uhr wurde einer 66-jährigen Iserlohnerin beim Einkaufen in einem Markt am Theodor-Heuss-Ring die Geldbörse gestohlen. Gegen 13.50 Uhr ließ eine 58-jährige Frau beim Einkaufen ihre Brieftasche im Einkaufswagen liegen. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, war die Börse weg.

Gleich zweimal versuchte ein Parfüm-Dieb in der vergangenen Woche sein Glück in einem Drogerie-Markt an der Mendener Straße. Beim zweiten Mal kam die Polizei dazu. Am Mittwoch griff er zum ersten Mal zu, packte mehrere Flaschen Parfüm und Shampoo in seinen Rucksack und schmuggelte die Ware an der Kasse vorbei nach draußen. Mitarbeiter entdeckten den Diebstahl und sicherten Videoaufnahmen. Am nächsten Tag kam genau derselbe Mann erneut in den Laden. Eine Mitarbeiterin erkannte den Tatverdächtigen vom Vortag. Auch diesmal legte er Ware in den Einkaufskorb neben seinem Rucksack. Dann bemerkte er jedoch, dass er beobachtet wurde und stellte die Ware zurück. Er musste mitkommen ins Lager, wo ihn die Polizei überprüfte und eine Anzeige schrieb wegen eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls. Es handelt sich um einen 36-jährigen, in Altena gemeldeten Mann.

Am Samstag vor einer Woche hat eine 25-jährige auf einem Discounter-Parkplatz an der Karl-Arnold-Straße ihr Portemonnaie samt Bankkarte verloren. Sie ließ die Karte sperren. Drei Tage später wurden ihr trotzdem Beträge vom Konto abgebucht: Der Finder oder Dieb hatte die Karte in Köln zum Einkaufen verwendet. Eine verloren gegangene Bankkarte lässt sich trotz Sperrung weiter im Lastschriftverfahren einsetzen. Deshalb sollten gestohlene oder verlorene Bankkarten bei der Polizei gemeldet und dort eine KUNO-Sperrung veranlasst werden. Das holte die Frau am Dienstag nach. Die Polizei ermittelt wegen Fundunterschlagung und Missbrauchs von Scheck- und Kreditkarten.

Nach dem Ausparken musste ein 24-jähriger, in Menden gemeldeter Mann am Freitag seinen Führerschein abgeben. Gegen 18.30 Uhr hatte er seinen Pkw Am Postufer rückwärts ausgeparkt und gegen einen anderen Wagen rangiert. Als er den hinzu gerufenen Polizeibeamten Führerschein und Fahrzeugschein überreichte, versicherte er: "Ich habe nicht gekifft!". Der folgende freiwillige Urintest fiel jedoch positiv aus auf THC. Unter erheblichen Stimmungsschwankungen schrie er darauf die Polizeibeamten an, beschuldigte sie, sein Leben zu zerstören und fing an, zu weinen. Als er sich wieder beruhigt hatte, brachten ihn die Beamten zur Abnahme von Blutproben auf die Wache. Bei seiner Durchsuchung kam ein Haschischklumpen zum Vorschein. Die Polizeibeamten stellten das Haschisch genauso sicher wie den Führerschein und untersagten das Führen erlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Sie schrieben eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Genusses berauschender Mittel sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt bei schätzungsweise mindestens 4.500 Euro.

Nach einer Reihe von Anrufen unter der Notrufnummer der Feuerwehr 112 ermittelt die Polizei gegen einen 67-jährigen Iserlohner. Am Donnerstag hatte er zweimal den Notruf gewählt, dann aber am Telefon nichts gesagt. Die Rufnummer war den Mitarbeitern der Leitstelle nach diversen Anrufen bereits bekannt, so dass sie am Donnerstagabend die Polizei informierten. Die besuchte den Rentner noch am selben Abend. Er bestreitet die Telefonate. Er bekam dennoch eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemittel.

Zwei 16-Jährige wurden am Samstag dabei erwischt, wie sie einen Stromkasten in der Fliednerstraße bemalten. Ein Zeuge hielt einen der Jungen bis zum Eintreffen der Polizei fest, die nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti auf Straßen, Wegen und Plätzen ermittelt. (cris)

