Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sondereinsatz Verkehr

Lüdenscheid (ots)

Am 28.03.2024 hat in Lüdenscheid ein Schwerpunkteinsatz im Verkehr stattgefunden. Ziel dieser Kontrollen ist es hier, Anwohner vor der entstandenen Verkehrsbelastung und damit verbundenen Störungen und möglichen Gefahren zu schützen. Vordergründig wurden durch die Beamten Durchfahrtsverbote für Fahrzeuge über 3,5t kontrolliert, trotzdem werden auch immer wieder andere Verstöße festgestellt und geahndet. So konnten am heutigen Tag 305 KFZ über 3,5t an der Kontrollstelle gesichtet werden. 111 wurden kontrolliert, 33 davon verstießen gegen die Durchfahrtsverbote. 26 davon sind wiederum im Ausland zugelassen gewesen. Insgesamt wurden während der Kontrollaktion vier Fahrzeuge auf Grund von einer Gefährdung der Verkehrssicherheit stillgelegt, ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch bei Lenkzeiten, Ladungssicherung und Sozialvorschriften musste die Polizei in Einzelfällen einschreiten. Gegen "Anlieger frei" ahndeten die Beamten 77 Verstöße, 209 kamen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen dazu. Doch neben dem Ahnden von Verstößen wurden auch immer wieder Aufklärungsgespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt, um ein besseres Verständnis für die Situation zu verspüren und im Austausch mit den Verkehrsteilnehmern Transparenz zu schaffen. Fahren Sie weiterhin vorsichtig und achten Sie auf sich und die Anderen. Auch weiterhin werden Kontrollen dieser Art stattfinden. (lubo)

