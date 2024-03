Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder, Schulstr.

Schwelm (ots)

Am Sonntagvormittag (17.03.2024) um 11:09 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Schulstr. alarmiert. In einem Mehrfamilienwohnhaus hatte ein Melder in einer Wohnung Alarm ausgelöst und niemand öffnete. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich Zugang und kontrollierten die Wohnung, sie fanden aber weder Feuer noch Rauch. Der Melder hatte vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst. Nach der Kontrolle wurde die Einsatzstelle an die Hausbewohner und die Polizei übergeben und der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 11:50 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell