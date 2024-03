Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Betrug

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei sucht mit Fotos nach einem Betrüger. Er hat einen 93 - Jährigen in Lüdenscheid um 100 EUR gebracht. Wer kann Hinweise zur Person geben?

Der bislang unbekannte Täter gab sich als Spendensammler für einen "Taub-Stummen-Verein" aus. So gelangte er in einer örtlichen Drogerie in Lüdenscheid an den 100 Euro-Schein des 93-jährigen Geschädigten, welchen er vorgab an der Kasse wechseln lassen zu wollen. Der unbekannte Tatverdächtige verließ das Geschäft anschließend mit dem Bargeld und entfernte sich in unbekannte Richtung. Durch die aufnehmenden Beamten konnte eine Videosequenz gesichert werden, welche den Tatverdächtigen zeigt. Ein Beschluss zur Veröffentlichung der Lichtbilder konnte erwirkt werden. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen? Die Bilder sind unter https://polizei.nrw/fahndung/131274 im Internet zu finden.

