Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tartanbahn angebrannt

Herscheid (ots)

Drei männliche Jugendliche wurden von Mitarbeitern der Gemeinde Herscheid beobachtet, wie sie bei deren Erscheinen am Sportplatz an der Bergstraße schnell davonliefen. Wie sich herausstellte, wurde zuvor an der dortigen Tartanbahn gezündelt, auf einer kleinen Fläche kam es zu einer Feuerentwicklung, die schnell erlosch. Die Jugendlichen hinterließen ihre Jacken und Rucksäcke an der Örtlichkeit. Eine Strafanzeige wurde wegen Sachbeschädigung gefertigt, die Gegenstände wurden in Verwahrung genommen. Bei Hinweisen wenden Sie sich an die Polizei Plettenberg unter 02391 91990. (lubo)

