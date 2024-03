Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrugsanrufe

Anhänger gestohlen

Hemer / Balve (ots)

Betrügerische Anrufe

In den späten Abendstunden des Mittwochs kam es insbesondere in Hemer und in Balve vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon. Es wurden gezielt ältere Leute angerufen und es wurde von "Polizisten" am Telefon berichtet, dass sie Einbrecher gefasst hätten. Es seien jedoch noch Täter flüchtig und man habe einen Zettel mit der Anschrift der angerufenen Person gefunden. Die angerufenen Personen erkannten die Betrugsmasche, legten auf und informierten die Polizei. Häufig wird diese Masche genutzt, um den Leuten anzubieten, deren Wertsachen in Sicherheit zu bringen, bevor der angebliche Einbrecher zu Besuch kommt. Trotz vieler Aufklärungsversuche über die Betrugsmasche führt diese dennoch in manchen Fällen zum Erfolg. Daher bitten wir: Tragen Sie zum Schutz vor Betrug bei und sensibilisieren Sie ihre Mitmenschen. Information ist der Beste Schutz.

Balve

Anhänger gestohlen

Ein 47 - jähriger Mendener meldet seinen Pkw Anhänger als gestohlen. Er hat diesen über den Zeitraum vom 15.02. - 25.03.24 an der Örtlichkeit "Horst" in Balve stehen gehabt und mit einem Kupplungsschloss gesichert. Es liegen derzeit keine Hinweise auf einen Täter vor. Bei solchen wenden Sie sich an die Polizeiwache in Menden unter 02373 91990. (lubo)

