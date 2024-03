Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller aufgefunden

E Bike gestohlen

Menden (ots)

Roller aufgefunden

Am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, wurde Im Hülschenbrauck ein umgekippter herrenloser Motorroller festgestellt. Eine Überprüfung ergab, dass dieser auf eine 51 - jährige Mendenerin aus der Umgebung zugelassen ist. Das Zündschloss war beschädigt und sie wurde aufgesucht. Der anwesende Sohn sagte, dass er den Roller nutze und ihn gestern Abend mit Sicherung des Lenkradschlosses vor dem Haus im Lupinenweg abgestellt habe. Scheinbar hatte ein Unbekannter das Schloss "geknackt" und sich mit dem Roller entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373 91990 entgegen.

E Bike gestohlen

In der Nacht auf Donnerstag wurde vor einer Gastwirtschaft an der Kolpingstraße zwischen 0 und 3 Uhr ein E Bike entwendet. Der 50 - jährige Mendener sicherte es während des Kneipenbesuchs mit einem Fahrradschloss am Gehweg vor dem Lokal. Die Polizei Menden nimmt Hinweise unter 02373 9199 0 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell