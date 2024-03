POL-MK: Einladung zur Pressekonferenz: Bekanntgabe der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik 2023

Menden (ots) - Ein in der Delyner Straße geparkter LKW wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag durch Unbekannte mit roter Farbe beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Täterhinweise nimmt die Polizei in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl) Am Mittwochmitttag meldeten zwei Mendenerinnen ihre E Bikes als gestohlen. Sie haben sich in der nicht verschlossenen Garage auf dem Grundstück des Hauses ...

mehr