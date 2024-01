Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (23.01.2024) ereignete sich gegen 15.40 Uhr auf der Landesstraße 1138 zwischen Markgröningen und Asperg ein Verkehrsunfall, bei welchem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 64 Jahre alter Audi-Fahrer war in Richtung Asperg unterwegs und wechselte auf Höhe der Einmündung zum Kurt-Lindemann-Weg auf die dortige Linksabbiegerspur. Ein hinter ihm fahrender 43 Jahre alter BMW-Lenker übersah dieses Vorhaben mutmaßlich und kollidierte mit dem Audi. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Audi um 180 Grad und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der 43-Jährige musste in der Folge von der Feuerwehr aus dem Pkw gerettet werden und wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-Jährige sowie ein drei Jahre alter Mitfahrer im Audi wurden leicht verletzt und ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell