LPI-G: Geldbörse wurde entwendet

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Die Schaufensterscheibe zum Eingang eines Restaurants am Eingang zum CityCenter am Markt beschädigten Unbekannte am Montag, dem 13.01.2023, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0012729/2024 bei der Greizer Polizei (03661 6210) zu melden. (PZ) Rückfragen bitte an: ...

mehr