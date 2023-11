Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen eines Raubs

Grevenbroich (ots)

Das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich hat die Ermittlungen in einem Raub am Donnerstag (23.11.) in Grevenbroich Hemmerden übernommen und sucht Zeugen.

Insbesondere wird ein Fahrradfahrer gesucht, der von dem Opfer zunächst angesprochen und dann doch aufgefordert wurde, die Örtlichkeit zu verlassen. Was ist passiert?

Das Opfer, ein 33-jähriger Mann aus Lindlar, hatte über ein Online-Portal eine Stereoanlage kaufen wollen. Hierzu verabredete er sich für Donnerstag (23.11.) um 21:00 Uhr mit dem Verkäufer auf der Daimlerstraße in Grevenbroich Hemmerden. Dort wurde er nach ersten Erkenntnissen von einer weiblichen Person mit kräftiger Statur, hellem Gesicht mit rotem Lippenstift und einer Größe von 170 Zentimetern empfangen. Zudem sei sie mit einem hellbeigen Mantel bekleidet gewesen und führte eine braune Handtasche mit sich. Nachdem sich die Frau als die Verabredung zu erkennen gab, liefen offenbar acht Personen auf das Opfer zu. Diese hätten zum Teil Messer, eine Machete und auch eine Schusswaffe in der Hand gehalten. Die Personen waren nach ersten Erkenntnissen mit Sturmhauben bekleidet. Einer habe eine dunkle Jacke der Marke "Alpha Industries" getragen. Zwei Personen werden als etwa 170 Zentimeter und 190 Zentimeter groß mit einem Tattoo im Gesicht beschrieben. Der 190 Zentimeter große Mann hielt dem Opfer eine Schusswaffe an den Kopf und forderte die Herausgabe seiner persönlichen Wertgegenstände. Nachdem der 33-Jährige seine Wertsachen den unbekannten Tätern ausgehändigt hatte, wurde er von denen noch geschlagen und getreten. Er konnte sich dann in sein Auto retten und einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer anhalten. Da die Täter umkehrten, bat das Opfer den Radfahrer weiter zu fahren. Das Opfer selbst, fuhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Kapellen und konnte im weiteren Verlauf die Polizei verständigen. Die unbekannten Täter entfernten sich in Richtung Hemmerdener Weg.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, und der gesuchte Radfahrer werden gebeten sich mit der Polizei unter der 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

