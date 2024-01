Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Messer verletzt

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitagabend (12.01.2024) um 20:20 Uhr, erhielt die Greizer Polizei Meldung über eine Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße. Vor Ort eingetroffen, wurde ein verletzter Jugendlicher (d,17) festgestellt. Die beiden Täter(16 und 17) afghanischer Herkunft, beim Eintreffen der Polizei bereits nicht mehr vor Ort, stiegen in den Zug nach Gera ein und konnten am Bahnhof(Zwötzen) durch Kräfte der Geraer und Bundespolizei festgenommen werden. Der 17-Jährige musste anschließend im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Zu den Hintergründen hat die Kripo Gera die Ermittlungen aufgenommen. (PZ)

