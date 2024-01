Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Unfall in der Vogelsangstraße - PKW kippt um

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (23.01.2024) ereignete sich gegen 11.40 Uhr im Kreuzungsbereich der Vogelsang- und der Talstraße in Gäufelden ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von insgesamt 35.000 Euro entstand. Eine 69 Jahre alte Renault-Fahrerin wollte die Talstraße in Richtung der Straße "Kirschenrain" befahren, wobei sie vermutlich den VW eines 41-Jährigen übersah, der in der Vogelsangstraße in Richtung der Jettinger Straße unterwegs war. In der Folge nahm die Frau dem 41-Jährigen die Vorfahrt und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der VW kippte hierauf auf die rechte Fahrzeugseite. Die 69 Jahre alte Frau und auch der 41 Jahre alte Mann erlitten leichte Verletzungen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

