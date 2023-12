Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen nach räuberischer Erpressung

Bad Oeynhausen (ots)

Wegen einer räuberischen Erpressung wurden die Beamten am Montag zur Bahnunterführung am Tambarare Platz (Am Nordbahn / Lennestraße) gerufen.

Vor Ort trafen die Polizisten auf einen Heranwachsenden aus Löhne, der berichtete, gegen 14.35 Uhr vor Ort von einer fremden Person verbal bedroht worden zu sein. Zudem, so der 20-Jährige, habe der Unbekannte die Herausgabe von Geld gefordert. Nachdem er jedoch zu verstehen gegeben habe, dass er kein Bargeld mit sich führe, flüchtete der Kriminelle in Richtung des Sielparks. Die eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ergebnislos.

Der Täter konnte vom Geschädigten als etwa 20-25 Jahre alt und ca. 185 cm groß beschrieben werden. Zudem trug der Mann dunkle kurze Haare, einen Oberlippenbart, einen knielangen olivgrünen Mantel und helle Schuhe.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, der wird gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei herzustellen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell