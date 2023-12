POL-MI: PKW prallt gegen Baum - zwei Schwerverletzte

Porta Westfalica (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag sind zwei Kinder (11, 12) bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Als die beiden Mädchen gegen 17 Uhr an der Haltestelle an der Vlothoer Straße aus dem haltenden Linienbus ausstiegen, kam es zur Kollision mit einem nahenden Pkw. Dessen Fahrer (53) aus Porta Westfalica hatte den Erkenntnissen nach die Vlothoer Straße in Richtung der Findelstraße befahren und ...

mehr