Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: LKW mit Farbe beschmiert/E Bikes aufgetaucht

Menden (ots)

Ein in der Delyner Straße geparkter LKW wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag durch Unbekannte mit roter Farbe beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Täterhinweise nimmt die Polizei in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Am Mittwochmitttag meldeten zwei Mendenerinnen ihre E Bikes als gestohlen. Sie haben sich in der nicht verschlossenen Garage auf dem Grundstück des Hauses an der Alten Provinzialstraße befunden, Unbekannte haben sie zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag entwendet. Sie posteten Bilder der Fahrräder auf Social Media und ein Herr meldete sich, er fand die E Bikes an der Landwehr in Menden auf bei Grünarbeiten. Dankbar nahmen sie die Fahrräder in Empfang. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter 02373 91990 entgegen. (lubo)

