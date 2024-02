Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hund verscheucht Einbrecher

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Donnerstagabend, 22.02.2024, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:10 Uhr, versuchte zumindest ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Dörenkamp in Ochtersum einzusteigen. Er hoffte wahrscheinlich darauf, niemanden anzutreffen, was sich jedoch als Trugschluss herausstellte.

Nachdem der Unbekannte eine Terrassentür aufgebrochen hatte, traf er auf den wachsamen Hund der Bewohner, was ihn mutmaßlich von einem Eindringen in das Haus abhielt.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell