Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kappe vom Kopf gerissen

Iserlohn (ots)

Eine 15-jährige war mit einer Freundin am Dienstagabend, gegen 17:45 Uhr, im Bereich eines Waldstücks zwischen der Schulstraße und Schlesischen Straße unterwegs. Dort wurde sie durch eine ca. zehnköpfige Gruppe männlicher Jugendlicher im Alter von etwa 15 Jahren angesprochen. Die Gruppe forderte von ihr die Herausgabe ihrer Gucci-Kappe. Als sie darauf nicht reagierte, kam es zu einer Schubserei, in deren Folge ein Jugendlicher, der eine schwarze Weste trug, ihr die Kappe vom Kopf riss. Die Gruppe entfernte sich anschließend in Richtung Bädeker Platz. Die Polizei ermittelt nun wegen eines möglichen Raubes. Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

