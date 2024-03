Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 31-jährige randaliert vor Wohnhaus/33-jährige beleidigt Mitarbeiterin von Café

Hemer (ots)

Eine alkoholisierte 31-jährige Hemeranerin hat am Dienstagabend, gegen 22:30 Uhr, in der Jübergstraße randaliert. Auch die alarmierten Polizisten konnten die Frau nicht beruhigen. Im Gegenteil - die Frau beschimpfte die Einsatzkräfte und versuchte eine Polizistin zu schlagen. Die 31-jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Dagegen sperrte sie sich erfolglos. Die weitere Nacht verbrachte die Frau im Polizeigewahrsam. Gegen sie wird wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (schl)

Eine 33-jährige Hemeranerin spielte in einem Café in der Stephanstraße am Dienstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, laute Musik ab. Als sie durch eine Mitarbeiterin darum gebeten wurde, dies zu unterlassen, beleidigte die 33-jährige sie als "Schlampe" und "dreckige Nutte". Die offenbar alkoholisierte 33-jährige zeigte sich gegenüber den eingesetzten Polizisten uneinsichtig. Sie wurde daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell