LPI-SHL: E-Bike entwendet

Suhl (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag in das ehemalige Vereinshaus der Freiwilligen Feuerwehr in der Straße "An der Hasel" in Suhl ein. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

