LPI-SHL: Geldbörsen geklaut

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter schlug am Donnerstag in der Zeit von 11:15 Uhr bis 12:10 Uhr die Seitenscheibe eines Ford, der auf einem Parkplatz in der Straße "Am Hölzlein" in Meiningen-Dreißigacker geparkt war, ein. Anschließend durchsuchte er das Innere des Wagens nach Verwertbarem, konnte aber nichts finden. Ohne Beute flüchtete der Täter unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

mehr