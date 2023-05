Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Heßberg (ots)

Eine LKW-Fahrer befuhr Donnerstagvormittag die Weitersrodaer Straße in Heßberg und musste seinen Brummi für einen Moment am Straßenrand parken, um sich als ortsunkundiger Fahrer neu zu orientieren. Eine bislang unbekannte Autofahrerin fuhr an dem LKW vorbei und streifte diesen. Die Frau stoppte die Fahrt, stieg aus und begutachtete die Schäden, stieg dann jedoch wieder in ihr Auto und fuhr davon, ohne ihre Personalien anzugeben. Die Ermittlungen zur Unfallfahrerin dauern an.

