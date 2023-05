Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Großes Sportereignis steht vor der Tür - Verkehrsinformation

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Am Samstag (27.05.2023) führt eine Etappe der Lotto-Thüringen-Ladys-Tour in den Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Auf Grund dieser Radveranstaltung werden am Abzweig Oberhof aus Richtung Crawinkel/Luisenthal auf der Landstraße zwischen Oberhof und Luisenthal in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr Sperrmaßnahmen durchgeführt. Es ist in diesem Bereich mit Verkehrsstau zu rechnen. Weitere Sperrungen wird es an der Kreuzung Leipziger Straße/Dolmarstraße in Meiningen in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr geben. Auch hier muss mit Einschränkungen gerechnet werden. Die Radsportveranstaltung führt in der Etappe am 27.05.2023 nach Schmalkalden. Eine letzte Sperrung wird es in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr auf der Bundesstraße 19 an der Abfahrt nach Schmalkalden geben. Wir bitten um Verständnis bei den Verkehrsteilnehmern und wünschen den Radsportlerinnen ein tolles und erfolgreiches Rennen.

