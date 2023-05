LPI-SHL: Einbruch in ehemaliges Vereinsheim

Suhl (ots) - Ein 45-jähriger Mann wurde am Donnerstag dabei beobachtet, wie er Sandalen aus einem Schuhgeschäft in einem Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl entwendete. Kurz nach der Tat bot er die Schuhe einer Frau zum Kauf an. Die Polizei kam jedoch dazwischen und fertigte eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und Hehlerei. Die Schuhe konnten im Geschäft zurückgegeben werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

