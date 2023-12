Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: Einbruch in Tiefgarage

Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.12., 16 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, eine Eingangstür zu einer Tiefgarage in der Karl-Bonhoeffer-Straße auf. Im weiteren Verlauf entwendeten sie daraus einen Kanister Diesel, einen Werkzeugkoffer, Waschmünzen sowie Reinigungsmittel im Wert von mehreren hundert Euro. An der Tür entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 150 Euro. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neresheim unter 07326/919000 zu melden.

Neuler: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren touchierte am Donnerstag gegen 18:20 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der L1075 zwischen Neuler und Schrezheim einen entgegenkommenden Seat Leon. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 250 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Rotlicht missachtet

Ein 67-jähriger Renault-Fahrer hat am Donnerstag gegen 16 Uhr bei seiner Fahrt auf der Haller Straße eine rote Ampel missachtet. Infolgedessen verursachte er auf Höhe der Einmündung der Siemensstraße einen Unfall mit dem Ford eines 84-Jährigen, welcher von der Siemensstraße in die Haller Straße einbog. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Spraitbach/Hinterlintal: PKW nach Unfall ausgebrannt

Ein 50-Jähriger befuhr am Freitag gegen 1:30 Uhr mit seinem Subaru die B298 von Gschwend kommend in Richtung Spraitbach. Kurz nach der Ortseinfahrt Hinterlintal geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort abgestellten VW. Im weiteren Verlauf fing der Subaru Feuer und brannte anschließend aus. Glücklicherweise konnte der 50-Jährige noch rechtzeig sein Fahrzeug verlassen. Durch die Flammen wurde eine Garage, ein Garagentor sowie ein weiterer PKW beschädigt. Die Feuerwehr Spraitbach rückte mit drei Einsatzfahrzeugen und 21 Einsatzkräften an der Brandstelle an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 45 000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: An der Bushaltestelle angefahren- Zeugenaufruf!

Eine 61 Jahre alte Frau wurde am Sonntagabend an einer Bushaltestelle in der Ledergasse von einem unbekannten Autofahrer angefahren und verletzt. Anstatt sich um die Verletzte zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt unvermindert fort.

Gegen 19:20 Uhr wartete die Frau an der Bushaltestelle, als sie von einem hellblauen Kastenwagen beim Rückwärtsausparken angefahren wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet um Hinweise zu dem Verursacher in dem hellblauen Kastenwagen. Diese werden von der Polizei unter 07361/5800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell