Kierspe (ots) - Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Getränkemarkt an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße gerufen, da dort ein Ladendiebstahl begangen wurde. Wie sich herausstellte, hatte ein 15 Jahre alter Kiersper Zigaretten gestohlen und rannte davon. Der Filialmitarbeiter eilte diesem hinterher und erhielt die Ware zurück. Die Polizei erschien vor Ort und brachte den Jugendlichen zurück ins Elternhaus. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

