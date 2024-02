Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Lennestadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (18.02.2024) und Mittwoch (21.02.2024) hebelten unbekannte Täter in der Kranichstraße (Saalhausen) ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Im Haus durchwühlten sie mehrere Räume. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich die Bewohner im Urlaub. Angaben über eventuelle Beute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Eine Spurensicherung wurde veranlasst, eine Strafanzeige aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761 9269-0 entgegen. Einbrecher steigen zu jeder Tageszeit ein. Häufig geschieht es tagsüber, wenn die Bewohner "nur mal kurz weg" sind. Aber gerade bei längeren Abwesenheiten ergeben sich für potentielle Täter "günstige Gelegenheiten". Die Polizei bietet daher unter der Kampagne "Riegel vor" Informationen und Tipps an, wie Sie ihr Eigentum bestmöglich schützen können. Unter www.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer erhalten Interessierte hilfreiche Tipps zur Sicherung ihrer "vier Wände". Gerne stehen Ihnen auch in der Kreispolizeibehörde Olpe die Mitarbeitenden der Kriminalprävention für Fragen zur Verfügung. Sie erreichen diese unter der Tel. 02761 9269-6131. Eine Terminabfrage für eine kostenlose und neutrale Beratung zum Einbruchsschutz richten Sie bitte per E-Mail an KVorbeugung.Olpe@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell