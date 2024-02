Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Ladendiebstahl

Lennestadt (ots)

Aus einem Schuhgeschäft in der Straße "In den Höfen" in Altenhundem hat ein unbekannter Mann am Montag (19. Februar) gegen 18 Uhr ein paar Schuhe entwendet. Zunächst beobachtete eine Mitarbeiterin, wie der Unbekannte den Laden betrat, dann ein paar Sneaker anprobierte und seine eigenen Schuhe in einer mitgebrachten Tasche verstaute. Als die Angestellte den Mann ansprach, nahm dieser seine Tasche und verließ das Geschäft, ohne die Schuhe zu bezahlen. Die Mitarbeiterin alarmierte umgehend die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Diese verlief jedoch ergebnislos.

Bei den entwendeten Schuhen handelte es sich um halbhohe weiße Nike-Sneaker mit einem grünen Streifen im Wert von rund 80 Euro. Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden:

- Alter: ca. 25 - 30 Jahre - Größe: ca. 180 - 185 cm groß - Aussehen: schmale Statur, dunkler Hauttyp, gelockte dunkle Haare, gepflegtes Erscheinungsbild - Bekleidung: weiße Winterjacke, hellblaue Jeans, trug eine Papierfalttasche mit Kordel

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell