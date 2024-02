POL-OE: Verdacht auf möglichen Drogenkonsum am Steuer

Lennestadt (ots) - Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag (16. Februar) gegen 19 Uhr auf der B55 zwischen Grevenbrück und Bonzel ereignet. Dabei befuhr ein 90-jähriger Pkw-Fahrer die Straße und touchierte zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw. Der 90-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Rückfragen ...

