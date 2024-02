POL-OE: 19-jähriger Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots) - Aus einem Schuhgeschäft in der Straße "In den Höfen" in Altenhundem hat ein unbekannter Mann am Montag (19. Februar) gegen 18 Uhr ein paar Schuhe entwendet. Zunächst beobachtete eine Mitarbeiterin, wie der Unbekannte den Laden betrat, dann ein paar Sneaker anprobierte und seine eigenen Schuhe in einer mitgebrachten Tasche verstaute. Als die Angestellte den Mann ansprach, nahm dieser seine Tasche und ...

