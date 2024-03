Polizei Dortmund

POL-DO: Acht Verletzte nach Auffahrunfall im Autobahnkreuz Dortmund-Nordost

Dortmund (ots)

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende im Autobahnkreuz Dortmund-Nordost wurden am Samstag (9.2.) acht Insassen aus zwei Autos verletzt. Der Rettungsdienst transportierte zwei Kinder (6 und 9 Jahre alt) und deren Eltern (38) sowie zwei jeweils 17- und 18-Jährige in Krankenhäuser.

Ein Streifenteam der Autobahnpolizei war um 14:56 Uhr auf der Autobahn 2 nach einem vorherigen Verkehrsunfall im Einsatz. Durch den Unfall entstand in Richtung Hannover ein Stau. Ein Polizeibeamter beobachtete dabei einen in Richtung Hannover fahrenden Audi, der am Stauende auf einen VW auffuhr. Den Audi steuerte ein 18-Jähriger aus Kamen.

Der von dem Audi erfasste VW schleuderte von der mittleren auf die rechte Spur und blieb in entgegengesetzter Richtung stehen. Der Audi erfasste noch einen Porsche. Dessen Insassen blieben unverletzt. Die Polizisten und eine 26-jährige Zeugin leisteten Erste Hilfe.

Der Rettungsdienst versorgte die in Hamm wohnende Familie aus dem VW und lieferte sie in ein Krankenhaus ein, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Zwei Insassen aus dem Audi erlitten bei dem Auffahrunfall schwere Verletzungen. Sie und die beiden weiteren Insassen wurden ebenfalls in Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei informierte später die Eltern einer 17-jährigen Beifahrerin aus dem Audi über die schweren Verletzungen der Jugendlichen.

Die Polizei sperrte die A2 für mehr als zwei Stunden in Richtung Hannover. Der Stau war etwa sechs Kilometer lang.

Den Sachschaden an den drei Autos schätzt die Polizei auf insgesamt 75.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

