POL-DO: Einbrecher in der nördlichen Innenstadt von Dortmund festgenommen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0263 Am Vormittag des 8. März kam es auf der Godekinstraße in Dortmund-Wellinghofen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Dortmunderin lebensgefährlich verletzt wurde. Gegen 10:55 Uhr beabsichtigte eine 87-jährige Dortmunderin mit ihrem BMW rückwärts in Schrittgeschwindigkeit vom Parkplatz des dortigen Friedhofes auf die ...

mehr