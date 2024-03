POL-DO: Autofahrerin lebensgefährlich verletzt bei Verkehrsunfall in Wellinghofen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0262 Am 05. März kam es auf der Rheinischen Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 9 Uhr befuhr ein 22-jähriger Dortmunder mit dem Rad die Rheinische Straße in Richtung Westen. In Höhe der Hausnummer 47 kam es ...

