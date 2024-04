POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots) - Die Polizei sucht mit Fotos nach einem Betrüger. Er hat einen 93 - Jährigen in Lüdenscheid um 100 EUR gebracht. Wer kann Hinweise zur Person geben? Der bislang unbekannte Täter gab sich als Spendensammler für einen "Taub-Stummen-Verein" aus. So gelangte er in einer örtlichen Drogerie in Lüdenscheid an den 100 Euro-Schein des 93-jährigen Geschädigten, welchen er vorgab an der Kasse wechseln lassen zu wollen. Der unbekannte Tatverdächtige ...

