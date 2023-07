Ulm (ots) - Am Samstagmittag, gegen 15:15 Uhr, ereignete sich an der Einmündung B 465/Alte Biberacher Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. In diesem Bereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw 100 km/h. Eine 38-Jährige Citroen-Fahrerin aus Stuttgart befuhr zunächst die B 465 von Ehingen in Richtung Warthausen. An der genannten Örtlichkeit ...

mehr