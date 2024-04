Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Container

Wohnungseinbrüche /Dieseldiebstahl /

Lüdenscheid (ots)

Container in Brand gesetzt

Am Freitagabend, sowie über den Samstag verteilt, wurden vier Müllcontainer durch Unbekannt in Brand gesetzt. Tatorte waren hier in zwei Fällen die Glatzer Straße, sowie die Berliner Straße und die Dannenbergstraße gewesen. Ein weiterer Container an der Neeunhofer Straße folgte am Sonntag gegen 22:20 Uhr. Es entstand hierbei Sachschaden an den Containern, die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter 02351 91990 entgegen. (lubo)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zwischen dem 20.3. und dem 29.3. sind unbekannte Täter in die Wohnung eines 73 - jährigen Lüdenscheiders eingedrungen, der verreist war. Nachdem sie versuchten, ein Fenster an der Gebäudeseite aufzuhebeln, was jedoch misslang, schlugen sie die Scheibe ein und verschafften sich über den Fenstergriff Zutritt ins Wohnungsinnere. Die Wohnung wurde durchwühlt und es wurden Geld und Wertsachen entwendet. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, es wird gegen Unbekannt ermittelt. Die Polizei nimmt Hinweise unter 02351 91990 entgegen. (lubo)

Dieseldiebstahl

Aus dem Tank eines im Bereich "Hoher Hagen" abgestellten LKWs wurde Kraftstoff entwendet. Dies ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Polizei in Lüdenscheid nimmt Ihre Hinweise unter 02351 919990 entgegen. (lubo)

Wohnungseinbruch

Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen in eine Wohnung an der Volmestraße eingebrochen. Sie brachen ein Fenstergitter auf, kletterten in die Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. In der Nacht zum Karfreitag wurden aus einem Stall an der Mintenbecker Straße zehn Zuchtenten (Laufenten) und drei Gelege mit jeweils zehn bis zwölf Eiern gestohlen. Als die Eigentümer am Morgen zum Stall kamen, stand die Tür auf, die Hütte war beschädigt und bis auf eine Ente waren alle Tiere samt Gehegen verschwunden. Auf einen Tierriss deutet nichts hin. Der Hund hatte in der Nacht gegen 22 und 3 Uhr angeschlagen. (cris)

