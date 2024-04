Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche

Hemer (ots)

Am Sonntag gegen 1.45 Uhr hat ein Unbekannter versucht, die Tür eines Hauses an der Jahnstraße aufzuhebeln. Außerdem wurde eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeschlagen.

An der Kantstraße wurde am Karfreitag zwischen 15 und 20.10 Uhr ebenfalls die Scheibe eines Fensters eingeworfen. Dort gelangten der oder die Täter in das Einfamilienhaus. Er oder sie erbeuteten Damenschmuck. Ebenfalls am Freitag sind Unbekannte in die Gesamtschule an der Parkstraße eingebrochen. Auch dort wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Der oder die Täter schlugen auch dort ein Fenster ein, kletterten ins Lehrerzimmer und durchwühlten dort diverse Schränke. Ob etwas erbeutet wurde, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme nicht feststellen. Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag wurde Im Bockeloh in eine Gartenhütte eingebrochen. Die ungebetenen Gäste stahlen einen Schlüssel und zwei Funkbedienungen.

Aus einem Garten an der Ihmerter Straße wurde am Karfreitag zwischen 12 und 16.22 Uhr Brennholz gestohlen. Dabei beschädigte der Dieb einen Tisch und ein Tor. (cris)

