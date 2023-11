Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Petersberg. Ein 46-jähriger VW-Fahrer aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Mittwoch (08.11.) leicht verletzt. Ein 56-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer befuhr gegen 10:50 Uhr in Petersberg die Straße "Am Ziegelberg" in Richtung Petersberger Straße. Im Kreuzungsbereich "Am Ziegelberg / Brüder-Grimm-Straße" kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden VW-Fahrer. Der VW-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (07.11.), gegen 15:30 Uhr, befuhren eine 63-jährige Fahrerin eines BMW aus Kirchheim und ein 36-jähriger Fahrer eines Toyota aus Bad Hersfeld die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Niederaula. In Höhe des Eichhof-Kreisels musste die Fahrerin des BMWs abbremsen, der Fahrer aus Bad Hersfeld bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Bebra. Ein 68-jähriger BMW-Fahrer aus Cuxhagen befuhr am Donnerstag (08.11.), gegen 8.45 Uhr, die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 50-jähriger VW-Passat-Fahrer aus Bruchsal fuhr in entgegengesetzte Richtung. Der Fahrer aus Cuxhagen wendete sein Fahrzeug auf der Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Pkw aus Bruchsal. Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 50-jährige Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beträgt circa 25.000 Euro.

Auffahrunfall

Bebra. Am Mittwoch (08.11.), gegen 7.10 Uhr, befuhren eine Renault-Fahrerin aus Sontra und eine Polo-Fahrerin aus Cornberg die B 27 aus Richtung Cornberg kommend in Richtung Bebra. Im Bereich der Unfallstelle musste die Fahrerin aus Sontra verkehrsbedingt bremsen, die nachfolgende Fahrerin aus Cornberg bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beträgt rund 6.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

