Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240408.5 Hemme: Drogenfahrt durch Kontrolle aufgedeckt, Fahrer kurz danach wiederholt am Steuer angetroffen

Hemme (ots)

Am Sonntag (7.04.24) um 15:17 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 35jährigen Wesselburener, nachdem dieser fahrenderweise mit Smartphone in der Hand in der Dorfstraße Richtung Wesselburen fuhr. Bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit verlief ein Drogentest positiv auf Kokain. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Um 16:36 Uhr trafen die Polizeibeamten den Autofahrer erneut am Steuer an, als dieser die Norderstraße in Wesselburen befuhr. Es erfolgte die erneute Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. Den Wesselburener erwarten nun zwei Verfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter Wirkung berauschender Mittel.

