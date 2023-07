Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Düsseldorf Hauptbahnhof - Bundespolizist in die Hand gebissen

Düsseldorf (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (17./ 18. Juli) kam ein Mann (25) im Düsseldorfer Hauptbahnhof seinem Platzverweis nicht nach und wurde in Gewahrsam genommen. Bei einer darauffolgenden Widerstandshandlung biss er einem Beamten in die Hand.

Der 25-jährige polnische Staatsangehörige gab den eingesetzten Bundespolizisten um 2.45 Uhr Grund zum Platzverweis, da er mehrmals Reisende belästigte. Er war stark alkoholisiert und äußerst unkooperativ. Die Beamten sprachen dem 25-Jährigen einen Platzverweis aus. Daran hielt er sich allerdings nicht und führte sein aggressives Verhalten fort. Er drohte den Bundespolizisten Gewalt an und bäumte sich in bedrohlicher Art vor ihnen auf. Die Beamten fassten dem Mann an den Arm und führten ihn zum Durchsetzungsgewahrsam zur Wache.

Bei der Verbringung in den Gewahrsamsbereich widersetzte er sich und biss einem Beamten in die Hand. Der verletzte Beamte blieb dienstfähig. Eine Staatsanwältin ordnete die Blutentnahme sowie den Gewahrsam an. Um 6.00 Uhr wurde der Tatverdächtige entlassen. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Körperverletzung ermittelt.

