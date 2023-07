Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.07.2023

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Sickte, Hötzum, Brunnenstraße, 09.07.2023, 10:38 Uhr

Am Sonntagmorgen kam es in Hötzum zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die 29-jährige Beteiligte wollte mit ihrem Pkw von der Brunnenstraße auf die L 625 nach links in Richtung Braunschweig abbiegen. Hierbei übersah sie die von rechts kommende 23-jährige Beteiligte in ihrem Pkw. An der Einmündung kam es dann zum Zusammenstoß, bei dem beide Pkw erheblich beschädigt worden sind. Sowohl die beiden Beteiligten, als auch die Insassen bei der 23-jährigen, eine 29-jährige und eine 33-jährige, sind verletzt worden. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser zu Behandlung. Die Feuerwehr, die Straßenmeisterei, sowie die untere Wasserbehörde waren ebenfalls vor Ort, da aus den beteiligten Pkw Betriebsstoffe ausliefen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 27.000 EUR.

Personensuche in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel, Alter Weg, Klinikum, 09.07.2023, 23:02 Uhr bis 10.07.2023, 02:27 Uhr

Am Sonntagabend meldete das Personal des Klinikums eine Person als vermisst. Da die Person auf dem Klinikgelände durch das Personal nicht aufgefunden werden konnte, wurde die Polizei informiert. Aufgrund des großen Geländes wurde durch die Polizei die Feuerwehr hinzugerufen. Die Person konnte während einer erneuten Absuche im Klinikum in einem Zimmer wohlbehalten aufgefunden werden.

